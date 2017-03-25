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Украинские Национальные Новости
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суббота, 25 марта 2017 00:05
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Пятница, 24 марта 2017
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Украинцев на выходных ожидает облачная погода
Украинцев на выходных ожидает облачная погода
По периметру арсенала в Балаклее будут работать шесть саперных групп - Минобороны
По периметру арсенала в Балаклее будут работать шесть саперных групп - Минобороны
Президент может уговорить И.Грынива не уходить с должности главы фракции - нардеп
Президент может уговорить И.Грынива не уходить с должности главы фракции - нардеп
Убийца Д.Вороненкова служил в батальоне "Донбасс"
Убийца Д.Вороненкова служил в батальоне "Донбасс"
В полиции сообщили подробности обрушения моста через Днестр
В полиции сообщили подробности обрушения моста через Днестр
У киллера экс-депутата Госдумы РФ нашли удостоверение участника боевых действий
У киллера экс-депутата Госдумы РФ нашли удостоверение участника боевых действий
У убийцы экс-депутата Госдумы РФ нашли удостоверение Нацгвардии - источник
У убийцы экс-депутата Госдумы РФ нашли удостоверение Нацгвардии - источник
Спасатели Хмельницкой и Житомирской областей готовы отправиться в Балаклею
Спасатели Хмельницкой и Житомирской областей готовы отправиться в Балаклею
Украина имеет все предпосылки для развития винного туризма - эксперт
Украина имеет все предпосылки для развития винного туризма - эксперт
По меньшей мере один человек ранен в результате взрывов на военном складе в Харьковской области
По меньшей мере один человек ранен в результате взрывов на военном складе в Харьковской области
В результате взрывов в Балаклее ограничено движение ряда пригородных поездов
В результате взрывов в Балаклее ограничено движение ряда пригородных поездов
Угрозы для Харькова из-за ЧС на складе боеприпасов в области не существует - Минобороны
Угрозы для Харькова из-за ЧС на складе боеприпасов в области не существует - Минобороны
На всех воинских частях Харьковской области усилены меры безопасности - Минобороны
На всех воинских частях Харьковской области усилены меры безопасности - Минобороны
Детонация боеприпасов на складе в Харьковской области может длиться несколько дней, зона эвакуации составляет 7 км - источник
Детонация боеприпасов на складе в Харьковской области может длиться несколько дней, зона эвакуации составляет 7 км - источник
Эксперт рассказал о последствиях запрета денежных переводов из РФ в Украину
Эксперт рассказал о последствиях запрета денежных переводов из РФ в Украину
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Дело о госизмене В.Януковича передали в Апелляционный суд Киева для определения подсудности
Дело о госизмене В.Януковича передали в Апелляционный суд Киева для определения подсудности
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УНН Осведомленность граждан объединяет страну