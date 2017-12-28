Эксперт пояснил, почему “мишенью” АМКУ постоянно становятся одни и те же операторы рынка топлива

КИЇВ. 28 грудня. УНН. В обществе распространено мнение, что любое повышение цен на топливо — это преступный заговор операторов рынка. При этом сколько бы эксперты не утверждали обратное, приводя в доказательство вполне объективные причины, рост цен традиционно называют “необоснованным”. Об этом в комментарии УНН рассказал президент Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ) Дмитрий Кулик, комментирую “промежуточные” итоги расследование АМКУ по “газовому делу”.

По словам эксперта, АМКУ, как правило, проверяет только тех игроков рынка, которые работают легально, и самостоятельно предоставляют комитету всю информацию о своих действиях.

“Антимонопольный комитет обязан реагировать на ситуацию, поэтому они регулярно ищут виновных. Все мы понимаем, что проще работать с теми игроками рынка, кто добровольно предоставляет необходимую информацию. В итоге обвинения в согласованных антиконкурентных действиях регулярно высказываются одним и тем же компаниям, при том, что цены на нефтепродукты растут у всех без исключения нефтетрейдеров”, — отметил Д.Кулик.

Президент НАУ пожелал, чтобы в следующем году “Комитет не обделял своим вниманием другие розничные сети АЗС в стране и чтобы действительно помогал экономике двигаться в направлении развития конкуренции, а не подменял собой органы, которые должны заниматься ценовым регулированием”.

“На рынке нужно навести порядок, но немного другими методами”, — резюмировал Д.Кулик.

Напомним, в АМКУ рассказали о промежуточных итогах расследования “газового дела”. Пока в качестве ответчиков по делу привлечены семь юридических лиц, входящих в группу “НАДЕЖДА”, три юридических лица, входящие в группу “WOG” и два юридических лица, входящие в группу “ОККО”.

По словам эксперта Г.Рябцева, претензии АМКУ к сетям ОККО и WOG (в частности, обвинения в сговоре) является способом давления на добросовестных операторов.