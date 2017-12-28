Регистрация | Вход |
USD: 27,95 0,0039  EUR: 33,24 0,1220 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 28 декабря 2017 17:18
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
СБУ в течение года открыла 153 уголовных производства по терактам
СБУ в течение года открыла 153 уголовных производства по терактам
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Эксперт пояснил, почему “мишенью” АМКУ постоянно становятся одни и те же операторы рынка топлива

Эксперт пояснил, почему “мишенью” АМКУ постоянно становятся одни и те же операторы рынка топлива

КИЇВ. 28 грудня. УНН. В обществе распространено мнение, что любое повышение цен на топливо — это преступный заговор операторов рынка. При этом сколько бы эксперты не утверждали обратное, приводя в доказательство вполне объективные причины, рост цен традиционно называют “необоснованным”. Об этом в комментарии УНН рассказал президент Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ) Дмитрий Кулик, комментирую “промежуточные” итоги расследование АМКУ по “газовому делу”.

По словам эксперта, АМКУ, как правило, проверяет только тех игроков рынка, которые работают легально, и самостоятельно предоставляют комитету всю информацию о своих действиях.

“Антимонопольный комитет обязан реагировать на ситуацию, поэтому они регулярно ищут виновных. Все мы понимаем, что проще работать с теми игроками рынка, кто добровольно предоставляет необходимую информацию. В итоге обвинения в согласованных антиконкурентных действиях регулярно высказываются одним и тем же компаниям, при том, что цены на нефтепродукты растут у всех без исключения нефтетрейдеров”, — отметил Д.Кулик.

Президент НАУ пожелал, чтобы в следующем году “Комитет не обделял своим вниманием другие розничные сети АЗС в стране и чтобы действительно помогал экономике двигаться в направлении развития конкуренции, а не подменял собой органы, которые должны заниматься ценовым регулированием”.

“На рынке нужно навести порядок, но немного другими методами”, — резюмировал Д.Кулик.

Напомним, в АМКУ рассказали о промежуточных итогах расследования “газового дела”. Пока в качестве ответчиков по делу привлечены семь юридических лиц, входящих в группу “НАДЕЖДА”, три юридических лица, входящие в группу “WOG” и два юридических лица, входящие в группу “ОККО”.

По словам эксперта Г.Рябцева, претензии АМКУ к сетям ОККО и WOG (в частности, обвинения в сговоре) является способом давления на добросовестных операторов.

Источник: УНН
Теги: АМКУ, топливо, цены, бензин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.