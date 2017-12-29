Дело "бриллиантовых прокуроров" могут начать слушать заново - источник

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Голосеевский районный суд Киева может начать слушать заново дело так называемых "бриллиантовых прокуроров". Об этом УНН сообщил информированный источник.

"Фактически с начала этого года дело лежит без движения - практически не состоялось ни одного заседания по существу из-за неявки свидетелей, других обстоятельств. А если в рамках судебной реформы суд расформируют, то дело придется слушать с начала", - сказал собеседник агентства.

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Как сообщал УНН, в производстве Голосеевского районного суда Киева находится уголовное производство по обвинению во взяточничестве бывшего заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина, экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и предпринимателя Валерия Гибаленко.

По данным следствия, А.Корниец и В.Шапакин сговорились и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Во время обысков у них было выявлено более 500 тыс. долларов наличными, автомат Калашникова и холодное оружие, много ювелирных изделий. В квартире А.Корнейца, среди прочего, нашли 65 бриллиантов, после чего прокурора стали называть "бриллиантовым".