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Правоохранители назвали количество людей в захваченной "Укрпочте" в Харькове

Правоохранители назвали количество людей в захваченной "Укрпочте" в Харькове

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 30 декабря. УНН. В здании, где неизвестный забаррикадировался в отделении "Укрпочты", находятся, по предварительным данным, семеро взрослых и двое детей. Об этом сообщили УНН в полиции.

Ранее сегодня неизвестный в Харькове захватил отделение "Укрпочты".

По данным полиции, о происшествии оператору "102" сообщил мужчина, жена которого работает в данном учреждении. Сейчас информация проверяется работниками полиции.

Сообщение о том, что в отделение "Укрпочты", расположенном на улице Шевченко, вошел человек в маске с целью ограбления, поступило в полицию 30 декабря около 14:40.

Источник: УНН
Теги: Харьков, Укрпочта
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