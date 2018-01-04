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МИД: украинцы не обращались в посольства из-за шторма "Элеонор"

МИД: украинцы не обращались в посольства из-за шторма "Элеонор"

КИЕВ. 4 января. УНН. О пострадавших украинцах в результате шторма "Элеонор", который прошел странами Северной Европы, не сообщалось. Об этом УНН рассказал официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Украинцы не обращались в дипучреждения в связи со штормом, полиция не сообщала о возможных чрезвычайных случаях с украинцами", - отметил В.Кирилич.

Как сообщал УНН, в результате шторма "Элеонор" погибли три человека.

Во Французских Альпах погиб лыжник. Кроме того, еще 15 человек были травмированы в других местах страны, четверо из них получили серьезные травмы. Еще два человека погибли в результате того, что их снесло огромной волной на северном побережье Испании.

Источник: УНН
Теги: МИД, Европа
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