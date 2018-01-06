В 2017 году в колонии попало 125 несовершеннолетних

КИЕВ. 6 января. УНН. В Украине в воспитательных колониях на сегодняшний день находится 206 несовершеннолетних, из которых 125 попало в течение 2017 года. Об этом сообщил УНН заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышев.

"В учреждениях пенитенциарной системы находится 206 несовершеннолетних лиц, из которых 12 девушек. 80% из этого количества ранее отбывали наказание без лишения свободы. 112 человек из числа осужденных воспитывались в неполных семьях, 6 человек имеют статус сироты и столько же детей, родители которых лишены родительских прав", - рассказал он.

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По словам Чернышева, только в течение 2017 года в колонии поместили 125 несовершеннолетних, двое из которых ранее уже отбывали наказание в местах лишения свободы.

В частности, уточнил заместитель министра юстиции, 70% несовершеннолетних находятся в неволе за кражи (98), грабеж (23) и разбой (22). За убийство отбывает наказание 16 человек, за нанесение тяжких телесных повреждений - 8 человек, еще 5 человек - за изнасилование.

Напомним, по состоянию на первый квартал 2017 года на учете в органах пробации находилось 1526 человек (102 девушки), 20% из них - еще не исполнилось 16 лет, 80% - возраст от 16 до 18 лет.

В 2016 году, по данным Минюста, через органы пробации прошло 4304 человека, повторные правонарушения совершили 110 человек, что составляет около 2,5%.