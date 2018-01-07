Регистрация | Вход |
USD: 28,20   EUR: 33,97  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 07 января 2018 17:44
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Сотрудничество с МВФ: стало известно, на что рассчитывать Украине
Сотрудничество с МВФ: стало известно, на что рассчитывать Украине
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Криминал
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В Украине за полгода осудили 51 человека за преступления против нацбезопасности

В Украине за полгода осудили 51 человека за преступления против нацбезопасности

КИЕВ. 7 января. УНН. В первом полугодии 2017 года в Украине осужден 51 человек по обвинению в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины. Соответствующую информацию сообщили УНН в Государственной судебной администрации Украины.

Согласно официальной статистике по статьям 109 – 114.1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающим состав преступления против основ национальной безопасности, осужден 51 человек, трое получили оправдательный приговор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грицак назвал главные угрозы национальной безопасности Украины

Всего в первом полугодии в украинских судах находилось 264 производства по данным статьям, в отношении 435 лиц. В первом полугодии всего рассмотрено 71 дело.

Как сообщал УНН, в 2017 году Служба безопасности Украины смогла предотвратить 16 террористических актов на территории государства.

Источник: УНН
Теги: безопасность
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.