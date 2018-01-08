Эксперты рассказали о тенденциях внешней политики Украины на 2018 год

КИЕВ. 7 января. УНН. В 2018 году Украине необходимо налаживать отношения с кругом стран-соседей, а также углублять сотрудничество с растущими мировыми экономиками, однако в целом тенденции международных отношений нашего государства в новом году весьма положительные. Об этом в комментарии УНН рассказали эксперты по международной политике.

“(Правительству) нужно реально менять нашу страну к лучшему, и тогда дипломатам будет просто легче работать. Если говорить о, скажем, ЕС или НАТО, то необходимо проводить те реформы, которые мы очень хорошо знаем. Соответственно, дипломатам будет легко подавать эти результаты нашим западным партнерам”, — рассказал УНН бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, с другой стороны, в отношениях с Россией единственным путем является повышение украинского военного потенциала.

“О России — здесь путь один — укреплять украинскую армию. Делать его таким, чтобы российском агрессору было даже в мыслях холодно от идеи начать очередную провокацию или агрессию. А с другой стороны — укреплять наших союзников в том, чтобы давление в отношении этого агрессора росло и стало максимально болезненным для него, потому что это угроза не только Украине но и всему цивилизованному миру”, — подчеркнул эксперт.

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По мнению экс-министра, важными для Украины есть и остаются союзные отношения со странами ЕС и НАТО, которые, считает эксперт, являются “главным приоритетом, в том числе и для защиты национальных интересов и восстановления территориальной целостности”.

“А со всеми остальными, растущими, так сказать, экономиками, — с тем же Китаем в экономическом плане, с Японией, с Австралией и т.д. — это само собой разумеется, но должны быть определенные маячки: нельзя сразу охватить всю юго-восточную Азию. Необходимо выбрать те страны, которые для нас являются очень близкими по возможностям экономического сотрудничества — те, которые для нас важны и в политическом плане: безусловно, это круг наших стран-соседей, ближних или дальних — это страны Причерноморья, наши естественные союзники, с которыми у нас должны быть максимально позитивные отношения”, — отметил В.Огрызко.

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В отношениях с Восточной Европой перспективы будущих отношений и довольно неплохими. Об этом УНН рассказал директор Института ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

“Довольно перспективные планы сотрудничества с Саудовской Аравией, в том числе и по строительству ракетной техники — это то, что мы в этом году уже заложили, такая база — я думаю, что следующий год будет ключевым для этого сотрудничества. И авиационная промышленность, то есть те общие проекты, которые существуют у Украины с Турцией”, — отметил он.

В целом, по мнению эксперта, существующие тренды для Украины — удовлетворительные.

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“Этому способствует и то, что заканчивается конфликт в Сирии, а это значит, что Ближний Восток так или иначе потребует очень много железа, арматуры на восстановление, и здесь, опять-таки, украинские товары могут пригодиться, то есть будет расти спрос на нашу арматуру. Кроме этого, очевидно, что рынок сельскохозяйственный мы также будем усиливать”, — подчеркнул И.Семиволос.

По мнению эксперта, очень интересным и перспективным для Украины является рынок мяса.

“Мы выходим на рынок с арабскими странами по мясу, и я думаю, что в следующем году товарооборот в этой области увеличится если не в разы, то по крайней мере на очень существенные проценты. Понятно, что также важными будут оставаться продажи в авиации, то есть как продажа готовых самолетов, так и создание совместных предприятий”, — сказал директор Института ближневосточных исследований.

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Одними из самых перспективных, по словам И.Семиволоса, для Украины являются рынки Турции, в частности в таких отраслях, как авиастроение, строительство военной техники, а также Саудовской Аравии.

“В целом можно сказать, что в 2018 году — по крайней мере я не вижу на Ближнем Востоке широкомасштабного конфликта, который может изменить текущее расписание и усложнить для нас экономическое сотрудничество — все тренды, которые существовали в 2017 году, — они будут иметь продолжение в 2018 году, без существенных изменений”, — добавил эксперт.