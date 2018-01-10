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СБУ будет инициировать санкции против компаний депутата Рыбалки

СБУ будет инициировать санкции против компаний депутата Рыбалки

КИЕВ. 9 января. УНН. Служба безопасности Украины готовит материалы, чтобы инициировать введение специальных экономических санкций против компаний группы "S.Group" и их контрагентов. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

"Информируем, что Службой безопасности Украины принимаются меры, направленные на обобщение информации и документальных материалов по хозяйственных отношениях компаний группы "S.Group" и их контрагентов с предприятиями, которые осуществляют свою деятельность на временно неконтролируемых территориях Луганской и Донецкой областей и АР Крым для инициирования вопроса применения ограничительных мер (санкций), а также специальных экономических санкций в виде временного приостановления внешнеэкономической деятельности", - рассказали в СБУ.

Как сообщал УНН, СБУ расследует уголовное производство против должностных лиц семейной корпораций нардепа Сергея Рыбалки - "S.Group". Их подозревают в финансировании терроризма. В частности, речь об организации сбыта снеков на территории ОРДЛО.

Два менеджера снеквого бизнеса Рыбалки уже арестованы.

Накануне Украина уже ввела экономические санкции против связанной с бизнесом Рыбалки российской компании.

Речь идет о российском ООО "Снек-групп". Указанная компания зарегистрирована по адресу: 398042, Россия, Липецкая обл., Г.. Липецк, ул. Пестеля, 38 По этому же адресу находится и компания ООО "Мега Трейд", которая владеет заводом снеков.

Обе фирмы представляют ряд брендов снековой продукции (орешки, фисташки и т.д.). Однако эти бренды являются фактически близнецами украинских торговых марок снеков, которые выпускает семейная корпорация Рыбалки (S.Group).

Добавим, что Липецкий снековый завод Рыбалки журналисты обнаружили в апреле 2017 года.

Источник: УНН
Теги: СБУ, санкции, Сергей Рыбалка
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