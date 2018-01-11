Стали известны детали показаний Россошанского о том, как он встретил Ноздровскую в день убийства

КИЕВ. 11 января. УНН. Встреча правозащитницы Ирины Ноздровской и Юрия Россошанского, обвиняемого в ее убийстве, была трагической случайностью. Как рассказал мужчина во время допроса, о чем УНН стало известно из собственных источников, он шел в магазин и проходил мимо остановки, как раз в тот момент, когда Ноздровская вышла из автобуса.

Юрий Россошанский рассказал, что решил купить пива и, накинув старую рабочую куртку, пошел в магазин. По дороге он нащупал в кармане куртки старый нож, который, видимо, забыл вытащить ранее. Когда мужчина подходил к магазину, на остановку неподалеку, подъехал маршрутный автобус, из которого вышла Ноздровская. Женщина вышла одна. Больше никого на остановке не было, а маршрутка сразу же уехала.

По словам обвиняемого, Ноздровская сразу же увидела его и направилась к нему со словами обвинений в его адрес.

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Россошанский добавил, что не задумался, как схватил Ноздровскую и потащил в кусты, где выхватил нож и ударил в шею, а затем еще несколько раз до того, как понял, что женщина больше не сопротивляется и не подает признаков жизни.

Затем он оттащил тело убитой через безлюдную улицу к реке. Там он разломал и выбросил ее телефон и нож.

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Одежду Ноздровской он сжег, а свою куртку отвез на мусорку в Киеве. По словам Россошанского, никому о содеянном он не говорил.

Как сообщал УНН, полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юристки Ирины Ноздровской.

Вышгородский районный суд Киевской области 9 января избрал подозреваемому в убийстве правозащитницы Юрию Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 марта 2018.