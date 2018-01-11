Полиция открыла производство по факту взрыва в помещении ГФС в Черновцах

КИЕВ. 11 января. УНН. Полиция открыла уголовное производство факту взрыва в помещении одного из отделов ГУ ГФС в Черновицкой области. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУ НП в Черновицкой области.

“Производство открыто по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с боеприпасами) и по ст.264 (небрежное хранение боеприпасов) УК”, — сказали в отделе коммуникаций.

На уточнение УНН о том, какой взрывное устройство сорвался помещении отделения ГФС в Черновицкой области, в полиции ответили: “Достоверная будет информация после того, как будет проведена экспертиза. Вероятно, мы думаем, что граната”.

Как сообщал УНН, 10 января в Черновцах в помещении ГФС прогремел взрыв. В результате взрыва в помещении главного управления ГФС в Черновицкой области пострадали два человека.