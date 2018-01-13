РФ может передать Украине вместе с кораблями из Крыма и использованное на Донбассе оружие - эксперт

КИЕВ. 12 января. УНН. Российская Федерация может передать Украине военную технику и флот из оккупированного Крыма вместе с использованным вооружением на Донбассе для будущих провокаций. Такое мнение высказал в комментарии УНН политолог Тарас Чорновил.

"Украине, на данный момент, это возвращение абсолютно невыгодно, поскольку в боевом и экономическом плане оно нам ничего не дает, но создает определенные политические проблемы. Поэтому, я думаю, Украина будет искать определенные объяснения, чтобы сейчас этим не заниматься, сейчас нам это не ко времени", - убежден он.

Чорновил объяснил, почему для Украины нет "большой радости" от такого предложения Путина о возвращении флота и военной техники. Во-первых, он напомнил, что когда была возвращена определенная часть вооружения в 2014 году, то оно, как правило, была повреждена и не пригодна для использования.

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"Если Украине передадут оружие, то будет передано большое количество некомплекта, который и так стоит на наших складах. То есть, мы получим дополнительный некомплект, который ничего нам не добавляет, потому что такой же некомплект у нас уже есть, за исключением, разве что кораблей ... Из того вооружения, которое действительно нас интересует и имеет значение, это ракетные комплексы, которые вряд ли Россия будет передавать и комплексы военно-морского флота. Поэтому вполне вероятно, что мы можем получить ограниченную часть вооружения и совсем не обязательно то, что нас интересует", - сказал он.

Во-вторых, по его словам, передача вооружения может иметь провокационный характер.

"Есть большая вероятность, что может быть передано отдельное вооружение, которое было использовано, официально зафиксировано в зоне АТО на Донбассе. Его могут перебросить в Крым и нам потом возвращать. Затем его использование в Украине, через то же ОБСЕ, будут фиксировать как определенные доказательства того, что это внутренний украинский конфликт. Есть технологические схемы, все очень сложно. Но если засветится то оружие, что находилось на на Донбассе и которая затем может появиться снова в АТО, это лишний раз может быть использовано против Украины", - убежден политолог.

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Кроме того, по мнению Чорновила, кто уверен, что передача вооружения пройдет без провокаций.

"Когда наши бойцы, скажем, будут выезжать для того, чтобы его получать, оформлять, то кто уверен, что не будут спровоцированы какие-то стычки и определенные наши бойцы не будут схвачены, как люди, которые пытались делать диверсии и т.п.", - отметил он.

Политолог считает, что Украина должна использовать заявление Путина о возвращении нам флота и военной техники для более активного обсуждения на международной арене незаконной аннексии Крыма.

"Наша задача, чтобы вся реакция, которая будет на Западе, свелась к тому, что тема незаконной аннексии Крыма была дополнительно поднята в огласке, чтобы она более активно сейчас обсуждалась. Это очень легко организовать технологически на уровне наших диппредставительств, на уровне нашего представительства ООН, где нужно сделать соответствующее заявление по этому поводу. Поэтому, я думаю, что добиться того, чтобы в пользу России это не сработало пропагандистски, а сработало как дополнительный акцент в аннексии Крыма, вполне возможно", - резюмировал он.

Как сообщал УНН, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуть из оккупированного Крыма Украине военную технику.

Позже Чубаров назвал предложение Путина о передаче кораблей из Крыма унизительной подачкой.