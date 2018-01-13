Минрегион: в 2018 году на обеспечение молодежи жильем выделено 30 млн грн

КИЕВ. 13 января. УНН. В 2018 году на обеспечение молодежи жильем из бюджета Украины выделено 30 млн гривен. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

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"По программе "Увеличение уставного капитала Фонда с последующим использованием на реализацию Государственной программы обеспечения молодежи жильем" в 2018 году предусмотрено финансирование в размере 30,0 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечено, что программа будет финансироваться за счет средств местных бюджетов и уставного капитала Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.

Напомним, председатель правления Госмолодежьжилье Сергей Комнатный ранее отмечал, что с учетом количества граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, средств, которые государство выделяет на программу "Доступное жилье", очень мало.