Минрегион: в 2018 году на жилье социально незащищенным гражданам выделено 100 млн грн

КИЕВ. 13 января. УНН. В 2018 году на строительство и приобретение жилья социально незащищенным слоям населения из бюджета Украины выделено 100 млн гривен. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

"Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" предусмотрено финансирование по бюджетной программе по КПКРК 2751190 "Предоставление государственной программы для строительства "приобретения" доступного жилья" в объеме 100,0 млн гривен", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что по программе предоставления долгосрочных кредитов индивидуальным застройщикам жилья на селе сельским застройщикам выделено 37,5 млн гривен.

"На реализацию программы в 2018 году предусмотрены расходы в объеме 37,5 млн грн за счет средств специального фонда Государственного бюджета", - сообщает Минрегион.

Напомним, ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что в 2018 году правительство намерено реализовать программы по обеспечению жильем "афганцев" и бойцов АТО, которые еще являются и переселенцами.