Регистрация | Вход |
USD: 28,54 0,0909  EUR: 34,63 0,4517 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 13 января 2018 18:16
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
КПВВ на Донбассе планируют обустроить в течение 3-4 месяцев - Грымчак
КПВВ на Донбассе планируют обустроить в течение 3-4 месяцев - Грымчак
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Минрегион: в 2018 году на жилье социально незащищенным гражданам выделено 100 млн грн

Минрегион: в 2018 году на жилье социально незащищенным гражданам выделено 100 млн грн

КИЕВ. 13 января. УНН. В 2018 году на строительство и приобретение жилья социально незащищенным слоям населения из бюджета Украины выделено 100 млн гривен. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

"Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" предусмотрено финансирование по бюджетной программе по КПКРК 2751190 "Предоставление государственной программы для строительства "приобретения" доступного жилья" в объеме 100,0 млн гривен", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В 2018 году на обеспечение молодежи жильем выделено 30 млн грн

Также сообщается, что по программе предоставления долгосрочных кредитов индивидуальным застройщикам жилья на селе сельским застройщикам выделено 37,5 млн гривен.

"На реализацию программы в 2018 году предусмотрены расходы в объеме 37,5 млн грн за счет средств специального фонда Государственного бюджета", - сообщает Минрегион.

Напомним, ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что в 2018 году правительство намерено реализовать программы по обеспечению жильем "афганцев" и бойцов АТО, которые еще являются и переселенцами.

Источник: УНН
Теги: жилье, Минрегионстрой
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.