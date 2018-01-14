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КПВВ на Донбассе планируют обустроить в течение 3-4 месяцев - Грымчак

КПВВ на Донбассе планируют обустроить в течение 3-4 месяцев - Грымчак

КИЕВ. 13 января. УНН. Контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения планируют обустроить в течение 3-4 месяцев этого года. Об этом сообщил УНН заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

"Уже в этом году начнется (обустройство КПВВ на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях - ред.)... Думаю, что в течение 3-4 месяцев (КПВВ будут обустроены - ред.). Средства выделены", - сказал Ю.Грымчак.

Он отметил, что в Донецкой области есть четыре контрольных пунктов въезда-выезда, а в Луганской - два, один из которых не работает. Речь идет о КПВВ "Золотое", но его не нужно обустраивать.

По его словам, главной проблемой было то, на чьем балансе будут эти КПВВ. "Решение вроде бы нашли. Будет все удерживаться на балансе коммунального предприятия", - уточнил он.

Ю.Грымчак добавил, что ориентировочно на обустройство одного КПВВ нужно около 5 млн грн.

Напомним, 16 декабря 2017 года вице-премьер Геннадий Зубко сообщал, что Кабинет министров Украины прорабатывает вопрос выделения средств как из государственного бюджета, так и местных бюджетов на четыре КПВВ, а именно "Новотроицкое", "Майорское", "Марьинка" и "Гнутово".

Как сообщал УНН, Премьер Владимир Гройсман поручил создать нормальные условия на КПВВ.

Источник: УНН
Теги: АТО, Донбасс, Луганская область, Донецкая область, пункт пропуска
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