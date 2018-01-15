Повышение пенсий и зарплат: к чему готовиться субсидиантам

КИЕВ. 15 января. УНН. До завершения текущего отопительного сезона пересчета субсидий не будет. Об этом в комментарии УНН сообщил эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.

“Сейчас получателям субсидий ничего не угрожает — до конца отопительного сезона отбирать субсидии или уменьшать их размер никто не будет”, — подчеркнул он.

Как пояснил эксперт, субсидию назначают дважды в год. Это совпадает с началом и концом отопительного сезона.

“В прошлом году, когда назначали субсидии на отопительный сезон 2017/2018 годов, брали в расчет уже повышенные до 3 200 грн минимальные заработные платы. На количество людей, которым должна предоставляться субсидия, это существенно не повлияло, однако отразилось на размере субсидий — он уменьшился. Новый перерасчет субсидий состоится после окончания текущего отопительного периода. И именно тогда уже будет учитываться повышение заработной платы до 3 700 грн и пенсий”, - отметил Голубенко.

Как добавил специалист, ранее субсидии пересчитывались раз в год, но власти это было не выгодно, потому что за год получался меньший уровень дохода, чем, если считать за квартал или два.

По словам члена коллегии Госагентства по энергосбережению и энергоэффективности Марии Яковлевой, в результате очередного повышения минимальной зарплаты, количество субсидиантов и размеры предоставляемых субсидий будут уменьшаться.

“Так, например, если семья состоит из трех человек, то из расчета минимальной зарплаты в 3 700 грн и счета за коммуналку в 1 500 — 2 000 гривен, такой семье будет предоставлено около 500 — 800 грн субсидии на оплату ЖКУ”, — уточнила эксперт.

Напомним, по состоянию на ноябрь 2017 года наибольшее количество хозяйств, которые получают субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг зафиксировано в Днепровском и Деснянском районах Киева.