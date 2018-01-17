Синоптики прогнозируют пик снегопадов ближе к утру 18 января

КИЕВ. 17 января. УНН. Наибольшая интенсивность осадков в Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях ожидается во второй половине ночи на 18 января. Об этом рассказал в комментарии УНН руководитель Укргидрометцентра Николай Кульбида.

"Наиболее интенсивные осадки мы ждем во второй половине ночи на 18 января и утром - наибольшая интенсивность осадков, которая будет наблюдаться в Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях", - сказал он.

По словам Н.Кульбиды, несколько меньше осадков будет в Одесской и Николаевской областях.

При этом, отметил руководитель Укргидрометцентра, температурный режим в это время будет меняться, но значительных похолоданий не ожидается. "После прохождения циклона (состоится - ред.) небольшое снижение, до 3-8 градусов мороза", - уточнил он.

В то же время снегопады, добавил Н.Кульбида, прекратятся к концу дня 18 января.

Напомним, украинцев предупредили об осложнениях погодных условий.