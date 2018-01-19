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Празднование Крещения в Киеве проходит без несчастных случаев - ГСЧС

Празднование Крещения в Киеве проходит без несчастных случаев - ГСЧС

КИЕВ. 19 января. УНН. В Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям нет информации о каких-либо несчастных случаях на местах празднования Крещения в Киеве. Об этом УНН сообщила руководитель пресс-службы ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

“По нашим данным, никаких несчастных случаев”, — сообщила С.Водолага.

Также она сообщила, что всего на местах официального празднования дежурит 125 спасателей, из них 64 — от ГСЧС. Все остальные — от КП “Плесо” и Службы спасения.

Напомним, ранее сообщалось, что по случаю религиозного праздника по всей территории страны сегодня, 19 января, запланированы мероприятия почти в 12 тысячах храмов и на 1,3 тысячи водоемов. К обеспечению безопасности граждан в местах богослужений привлечены дополнительные силы полиции в целом безопасность в стране обеспечивают около 12 тысяч правоохранителей.

Источник: УНН
Теги: Киев, ГосЧС, Крещение
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