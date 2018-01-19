Стало известно гражданство погибшего в ДТП в Краматорске сотрудника ОБСЕ

КИЕВ. 19 января. УНН. Погибший накануне в дорожно-транспортном происшествии в Краматорске Донецкой области сотрудник ОБСЕ в Украине был гражданином Румынии. Об этом УНН сообщили правоохранители.

Иностранец, который на момент ДТП не был за рулем легковушки Daewoo Lanos, погиб на месте. Водитель этого автомобиля также пострадал, он был госпитализирован.

Водитель другого автомобиля, с участием которого произошло ДТП, - "Газели" - не пострадал.

При этом в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области также сообщили о ДТП. Указано, что информацию об автоаварии на улице Кондрата Гампера в Краматорске с участием Daewoo Lanos и "Газели" местные правоохранители получили около 6 утра 18 января.

На месте полицейские установили, что автомобиль Daewoo Lanos двигался со стороны железнодорожного вокзала по улице Кондрата Гампера в сторону улицы О. Тихого, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем "Газель", который ехал во встречном направлении.

В пресс-службе полиции области уточнили, что в результате аварии погиб 47-летний пассажир, а 59-летний водитель легковушки получил телесные повреждения. Водителю "Газели" - 63 года.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией - ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в миссии ОБСЕ подтвердили гибель наблюдателя в Краматорске.