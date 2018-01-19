Минский процесс по Донбассу не будет перенесен ни в Астану, ни в Вену - Карасев

КИЕВ. 19 января. УНН. Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Донбассе не будет перенесен из Минска (Беларусь), ни в Астану (Казахстан), ни в Вену (Австрия). Такое мнение высказал в комментарии УНН политолог Вадим Карасев относительно слов президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, что якобы ему сказал президент США Дональд Трамп, что "Минск" нужно переносить в другое место.

"Думаю, что Путина вполне устраивает Минск (минский формат переговоров по Донбассу - ред.). А Трамп (Трамп, по словам Назарбаева, сказал ему, что "Минск" надо перенести в другое место - ред.), это такие временные последствия, навеянные на встрече с Назарбаевым... Я думаю, что это просто комплимент (Трампа Назарбаеву - ред.), такое комплиментарное выражение в отношении Назарбаева. Но за этим не стоит никаких просчетов, тем больше никакой стратегии", - сказал он.

По мнению В.Карасева, теоретически можно было бы переговорную платформу по Донбассу перенести в Вену.

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"Но здесь, мне кажется, лучше пусть остается Минск. Хотя и критикуют, что Беларусь до конца не выполнила свою нейтральную функцию, но тем не менее, постсоветские страны, такие как Беларусь, понимают специфику многих проблем, с которыми столкнулись эти страны, в том числе и конфликт на Донбассе. Возможно, они не очень нейтральные, но они понимают больше специфику ситуации, чем, например, Австрия, которая будет нейтральной, но далека от тех проблем, с которыми столкнулись сегодня стороны конфликта на Донбассе и сами оккупированные территории", - считает политолог.

Он уточнил, что в Вене всегда проходят переговоры относительно решений так называемых интернационализированных конфликтов: когда конфликт имеет широкие интернациональные измерения и значения.

"Относительно конфликта на Донбассе, то он хоть и имеет международный характер, но он, все же, ограничивается европейским пространством", - сказал он.

"Пока нет серьезных оснований для того, чтобы переносить эту площадку в пределах контактной группы в Вену. И таким образом трансформировать минскую контактную группу в венскую контактную группу", - подчеркнул эксперт.

Политолог считает, что переговорный формат по Донбассу не будет перенесен ни в Астану, ни в Вену.

"С логистической точки зрения не подходит Астана, а с международно-политической точки зрения, мне кажется, что конфликт не созрел к переносу контактной группы в Вену", - резюмировал он.

Напомним, со слов президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, президент США Дональд Трамп предложил перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта в Украине.