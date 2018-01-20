Эксперт спрогнозировал повышение цен на газ весной

КИЕВ. 20 января. УНН. Существует большая вероятность того, что в конце отопительного сезона стоимость газа возрастет. Об этом в комментарии УНН сообщил эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.

“Вероятно такое, что в конце отопительного сезона стоимость газа возрастет”, — отметил он.

Как пояснил эксперт, газ должен был подорожать еще осенью, но цену решили не просматривать из-за определенных политических моментов, ведь было недовольство населения.

“Однако вполне вероятно, что в конце отопительного сезона снова встанет вопрос пересмотра цены на газ, которая имеет две составляющие: 87% — стоимость газа как товара и 13% — стоимость доставки газа и его распределения. Цены на доставку и распределение регулирует НКРЭКУ, а стоимость газа регулирует Кабмин непосредственно в ручном режиме. Если у них будет политическая целесообразность пересчитать стоимость газа в сторону увеличения, то они это сделают. Если такой целесообразности не будет, то они найдут способ внести изменения в постановление (№187, которым утверждена методика расчета стоимости газа, — ред.) для того, чтобы не пересматривать стоимость газа”, - подчеркнул Голубенко.

По его словам, правительство будет смотреть на то, какие риски есть в этом решении (поднятии цены, — ред.), ведь 2018 год предшествует году выборов.

“Для того, чтобы в 2019 году реализовать сценарий второго срока, вполне вероятно, что стоимость газа поднимут в конце отопительного сезона, чтобы люди привыкли к новой цене перед следующей зимой, или вообще не будут пересматривать эту цену. Но я более склонен к тому, что весной цену на газ пересмотрят, чтобы не делать это осенью”, - подчеркнул эксперт.

Напомним, в Украине вступил в силу закон, который переносит обязательную установку счетчиков на газ до 2021 года.