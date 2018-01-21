В МИД пообещали завтра сообщить количество пострадавших украинцев в Кабуле

КИЕВ. 21 января. УНН. МИД Украины обещает завтра уточнить количество украинских граждан, которые могли пострадать при взрыве в отеле в столице Афганистана Кабуле. Об этом УНН сообщил представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Консул Украины в Таджикистане срочно вылетает в Афганистан. Информация (об украинцах - ред.) будет уточнена и сообщена завтра", - сказал В.Кирилич.

Как сообщал УНН, 20 января в столице Афганистана боевики напали на отель Intercontinental. Во время нападения погибли по меньшей мере пять гражданских, еще шестеро получили ранения. Из отеля были эвакуированы 153 человек, в том числе 41 иностранца.

Напомним, ранее в МИД сообщили о гибели одного украинца во время нападения на отель в Кабуле.

Министр иностранных дел Павел Климкин осудил нападение и отметил, что граждан Украины среди погибших может быть больше.