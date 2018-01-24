Министр культуры Нищук летает бизнес-классом и пользуется VIP-сервисами в аэропортах

КИЕВ. 24 января. УНН. Министр культуры Украины Евгений Нищук перед отлетом в Киев из аэропорта швейцарского Цюриха воспользовался услугами VIP-сервиса. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

В частности, министра в сопровождении сотрудника аэропорта на отдельном автомобиле доставили к самолету. Вероятно, он воспользовался и другими услугами, которые предлагаются в аэропорту важным клиентам.

С перечнем и стоимостью таких услуг можно ознакомиться на сайте аэропорта. Корреспонденту УНН подтвердили, что на сайте размещен актуальный прайс-лист.

Так, трансфер до самолета стоит 430 CFH за одну персону, такая услуга для каждой дополнительной персоны будет стоить 180 CFH. На фотографии видно, что Нищука сопровождали две женщины, поэтому, вероятно, такая поездка в аэропорту стоила 790 CFH, то есть около 24 тысяч гривен. И это только трансфер. Например, еще есть услуга пребывания в лаунж-зоне, которая стоит 150 CFH (4,5 тысячи гривен), или же услуга дополнительного сопровождения - так же 150 CFH.

Какими из дополнительных услуг министр воспользовался еще, УНН неизвестно. Однако, из источников агентству известно, что летел министр бизнес-классом авиакомпании МАУ. Билет на одного (Киев-Цюрих-Киев) стоит более 42 000 гривен.

Еще один интересный момент. На фото видно, что в руках министр держит бумажный пакет с надписью Caviar House & Prunier - известной в кругах ценителей дорогих рыбных деликатесов марки. Марка позиционирует свою продукцию как элитную, изготовленную по старинным рецептам, которые когда-то использовались только для приготовления морепродуктов для коронованных особ. Сто граммов филе красной рыбы от этого производителя в среднем стоит 35 евро (например, столько стоит 100 граммов филе лосося "Царь Николай"). Если же говорить о черной икре, ради которой гурманы и посещают магазин этой марки, то стоимость стартует примерно от 69 евро за баночку в 30 граммов. Однако, здесь речь идет не о дорогом сорте. По желанию можно приобрести 30 граммов икры и за 160 евро.

Добавим, что министр Евгений Нищук находился в Швейцарии в официальной командировке - участвовал в конференции министров культуры стран-подписантов Европейской конвенции, которая проходила в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

УНН направил запрос в Министерство культуры Украины с вопросом о том, за чей счет министр осуществлял визит и пользовался дополнительными услугами в аэропорту.