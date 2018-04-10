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В "Украэрорухе" не спокойно: работники третий раз требуют увольнения директора

В "Украэрорухе" не спокойно: работники третий раз требуют увольнения директора

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Представители профсоюза РСП "Киевцентраэро" обратились в Министерство инфраструктуры Украины с требованием расторгнуть трудовой договор с директором "Украэроруха" Дмитрием Бабейчуком. Об этом говорится в документе, текстом которого располагает редакция УНН.

"Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации авиаработников "Киевцентраэро" требует от Министерства инфраструктуры Украины расторжения трудового договора (контракта) с директором Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины Бабейчук Д.", - говорится в документе.

Соответствующее обращение обосновано тем, что администрация "Украэроруха" во главе с Дмитрием Бабейчуком игнорирует решения, которые были вынесены на общих собраниях трудовых коллективов.

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Сообщается, что члены профсоюза неоднократно обращались к Д.Бабейчуку с просьбой внести изменения в Коллективный договор "Украэроруха", отменив дискриминационные нормы в отношении граждан пожилого возраста в области труда. Речь идет о нормах, принятых несколько лет назад в части разделения ветеранов труда пенсионеров предприятия на группы по возрасту.

"Таким образом, одной из групп методом шантажа установили 3-месячный срок в ультимативной форме о получении материальной помощи при увольнении с работы в связи с выходом на пенсию", - напомнили в профсоюзе.

В феврале этого года в ходе заседания постоянной комиссии по проведению коллективных переговоров представители профсоюза РСП "Киевцентраэро" решили в очередной раз поднять наболевший вопрос. Однако администрация "Украэроруха" во главе с Д.Бабейчуком большинством голосов воздержалась от отмены дискриминационных норм по отношению к ветеранам труда пенсионеров предприятия. Таким образом, администрация ГП нарушила Закон Украины "О трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учреждениями, организациями", утверждает профсоюз.

Напомним, что коллектив "Украэроруха" в декабре прошлого года выразил недоверие директору Д.Бабейчуку (который находится на больничном), заместителю директора В.Мельникову, заместителю директора Шевчуку и собственно С.Гомболевскому. Сотрудники ГП требуют всех их освободить.

Впоследствии, в марте текущего года, представители профсоюза "ФПАРРиЗУ" обратились в Министерство инфраструктуры Украины с требованием расторгнуть трудовой договор с директором "Украэроруха" Дмитрием Бабейчуком.

На данный момент, министр В.Омелян обращения и жалобы коллектива и профсоюзов игнорирует, а Д.Бабейчук - более трех месяцев находится на больничном.

На ГП "Украэрорух" тем временем прошел финансовой аудит, результаты которого в Мининфраструктуры обещали опубликовать после 10 апреля.

Также напомним, по указанию Мининфраструктуры в "Украэрорухе" намерены переписать Устав. С какой целью и почему это делается при отсутствии постоянного руководства, в министерстве объяснить не могут.

Источник: УНН
Теги: Украэрорух
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