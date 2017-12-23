Боевики готовят провокации для обвинения ВСУ в нарушении перемирия - штаб

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Боевики в Донбассе готовят провокации с целью дискредитации Вооруженных сил в период новогодних и рождественских праздников. Об этом корреспонденту УНН сообщил представитель штаба АТО Василий Лаба.

"По данным нашей разведки, российско-террористическими войсками накопленны скрытые запасы боеприпасов к артиллерийских систем, других видов тяжелого и стрелкового вооружения, и закладки боеприпасов различной величины, скрытые неподалеку линии боевого столкновения наиболее потенциальных горячих направлений", - сказал он.

Он отметил, что такие арсеналы создают для того, чтобы дискредитировать украинских военных.

"Цель создания данных арсеналов - открытые провокации против подразделений Вооруженных сил Украины, с целью их дискредитации. Вероятны обстрелы временно оккупированных населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях во время рождественского перемирия, чтобы затем снова обвинять украинскую армию в этом", - сообщил В.Лабай.

Напомним, с начала суток в зоне АТО сохраняется "рождественское" перемирие.