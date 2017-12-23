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Минфин США ввел санкции против подозреваемого в убийстве Вороненкова

Минфин США ввел санкции против подозреваемого в убийстве Вороненкова

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Министерство финансов США ввело санкции роты подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Владимира Тюрина. Об этом говорится в сообщении ведомства, передает УНН.

Как отметили в Минфине США, Тюрин - коронованный "вор в законе".

"Тюрин является коронованным" вором в законе ", который принимал участие во встречах с другими" ворами в законе ", в том числе в 2013 году, и в 2015 году. Тюрин был приговорен к тюремному заключению в трех отдельных делах, а также находился под домашним арестом ", - отметили в американском ведомстве.

Кроме того сообщается, что санкции были введены против ряда уголовных авторитетов из России и стран бывшего СССР, а также против двух российских компаний.

Напомним, как сообщал УНН, 9 октября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что мотивами убийства Дениса Вороненкова стали личная месть и политические интересы.

Как сообщал УНН, убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова организовала ФСБ через бывшего гражданского мужа Максаковой, криминального авторитета из Башкирии Владимира Тюрина.

Источник: УНН
Теги: США, санкции, Денис Вороненков
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