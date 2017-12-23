Сутки в АТО: 22 обстрелы, один украинский военный погиб, двое ранены

КИЕВ. 23 декабря. УНН. За прошедшие сутки, вдоль всей линии соприкосновения АТО противник провел 22 прицельных обстрелы в сторону ВСУ, один украинский военный погиб, еще двое получили ранения. Об этом во время брифинга заявил полковник Александр Мотузяник, представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки, оккупанты продолжали интенсивные и плотные обстрелы позиций украинских защитников, в частности с использованием запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем, танков, минометов и вооружения БМП. Особенно показательно и откровенно враг демонстрировал пренебрежение любыми договоренностями вечером, накануне наступления новогодне-рождественского перемирия", - рассказал Мотузяник.

Так, на луганском направлении российско-оккупационные войска совершили 8 обстрелов украинских военных. В Зайцево, утром, в течение часа незаконные формирования вели обстрел украинских позиций из танка, минометов 120 калибра и вооружения БМП. Ближе к вечеру, были обстреляны позиций ВСУ возле Луганского и Майского, а с 21:00 и до полуночи обстрелы фиксировались в районах вокруг Новоалександровки, Айдара и Троицкого.

На донецком направлении российско-оккупационные войска нарушали режим прекращения огня 14 раз.

"Всю ночь, до 8:00 утра враг обстреливал позиций ВСУ в районе Песков с танка, выпустив 20 снарядов, и почти 60 минометных боеприпасов 120 калибра. В ранцы акцент огня был смещен под Лебединский и Водяное ударив с миномета 120 калибра. Также продолжался бой у Авдеевки, где столкновения продолжались до начала темного время суток и закончилось обстрелами из минометов разного калибра. Подразделения ВСУ адекватно реагировали на обстрелы", - добавил Мотузяник.

В целом на протяжении всех суток вдоль всей линии соприкосновения противник провел 22 прицельных обстрелы в сторону ВСУ, а со стороны украинских военных огонь в ответ открывался 12 раз с вооружение не запрещенного минского соглашениями. В результате вражеских бой Украина потеряла одного защитника, который погиб во время артиллерийского обстрела у Старого Айдара. Еще один получил ранения в Авдеевке и еще один под Зайцевым.

Напомним, с начала суток и до 9:45 23 декабря в Донбассе придерживается режим тишины.