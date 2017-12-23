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Неизвестные облили краской памятный знак воинам АТО в Одессе

Неизвестные облили краской памятный знак воинам АТО в Одессе

ОДЕССА-КИЕВ. 23 декабря. УНН. Одесские правоохранители устанавливают обстоятельства порчи памятника воинам погибшим в зоне АТО. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.

В Шевченковское отделения полиции Приморского отдела полиции в г.. Одессе поступило сообщение о повреждении памятника воинам, погибшим в АТО, установленного на территории Одесской областной государственной администрации на проспекте Шевченко, 4. В ночное время неустановленные лица облили краской мемориальный камень "Погибшим воинам АТО".

"В настоящее время принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного правонарушения. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 298 (уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Фото: Сергей Братчук.

Как сообщал УНН, стенд с фотографиями "Небесной сотни" повредили в Одесской области.

Источник: УНН
Теги: Одесса, памятник
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