На Донбассе боевики нарушили "рождественское" перемирие

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Боевики в Донбассе нарушили договоренности о новогодних рождественское перемирие. Об этом корреспонденту УНН сообщил представитель штаба АТО Василий Лабай.

"С тех пор как началось "рождественское" перемирие, ориентировочно до 11:30 режим тишины придерживался. После чего российско-террористические войска осуществили обстрел в сторону позиций вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Луганское на Светлодарск дуге. Вооруженная провокация из гранатометов, крупнокалиберных минометов и вооружения БМП была осуществлена ​​с неподконтрольного украинскому правительству населенному пункту Калиновка", - сказал Лабай.

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Силы АТО огонь в ответ не открывали. Однако, Лабай отметил, что когда действия боевиков нести угрозы жизни украинских военных - они будут защищаться.

"Такие действия боевиков и их кремлевских кураторов свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострения конфликта и демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня. Мы хотим подчеркнуть, что штаб АТО подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия, в связи с грядущими новогодними и рождественскими праздниками, и подтверждает приверженность соблюдению перемирия. В то же время, если будет существовать реальная угроза жизни наших военных - мы будем вынуждены защищаться, открывать огонь по вооружению, запрещенной минскими договоренностями", - сказал спикер штаба АТО.

Напомним, сегодня вступили в действие договоренности участников контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины о перемирии на Донбассе в период новогодних и рождественских праздников.