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РФ может вернуть своих военных в СЦКК - Тука

РФ может вернуть своих военных в СЦКК - Тука

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Россия может выдвинуть условия возврата своих офицеров в Совместный центр контроля и координации на Донбассе. Об этом заявил журналистам заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в ходе Всеукраинского съезда лидеров общественных организаций "Донбасс: дорожная карта 2018. Общий вектор", передает корреспондент УНН.

"По одному из сценариев, они могут согласиться вернуться, но будут выдвигать свои определенные условия. Исходя из того, что россияне одни из лучших в мире специалистов в применении так называемой мягкой силы, и, к сожалению, мы, в том числе и европейские наши партнеры и американцы, мы все отстаем от россиян в применении такой "оружия". И я вполне допускаю, что они будут применять очередные маневры вокруг своего возвращения, чтобы выторговать для себя какие-то преференции на общеполитическом уровне", - сказал он.

Как сообщал УНН, российская сторона отозвала своих представителей из СЦКК 19 декабря.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, РФ, СЦКК
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