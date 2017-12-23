Новости: Происшествия
Суббота, 23 декабря 2017, 14:51 • Ярослава Майструк
В МИД проверяют информацию о ДТП в Румынии с украинцами
КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины проверяют информацию, пострадали ли украинцы в ДТП в Румынии. Об этом УНН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
"Пока подтверждения нет, но мы проверяем информацию. Уточняем, и когда получим - сообщим", - сказал В.Кирилич..
Добавим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что в ДТП в Румынии пострадал гражданин Украины.
Как сообщал УНН, в результате дорожно-транспортного происшествия в Словакии погиб один гражданин Украины и еще двое были травмированы.
Источник: УНН
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