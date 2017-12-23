В МИД проверяют информацию о ДТП в Румынии с украинцами

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины проверяют информацию, пострадали ли украинцы в ДТП в Румынии. Об этом УНН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Пока подтверждения нет, но мы проверяем информацию. Уточняем, и когда получим - сообщим", - сказал В.Кирилич..

Добавим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что в ДТП в Румынии пострадал гражданин Украины.

Как сообщал УНН, в результате дорожно-транспортного происшествия в Словакии погиб один гражданин Украины и еще двое были травмированы.