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Избрание меры пресечения заместителю председателя Запорожского облсовета, защита объявила отвод судьи

Избрание меры пресечения заместителю председателя Запорожского облсовета, защита объявила отвод судьи

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Червонозаводский райсуд Харькова избирает меру пресечения заместителю председателя Запорожского облсовета, председателю областной организации "Самопомощь" Владислава Марченко. Сторона защиты объявила отвод судье, передает корреспондент УНН.

В Червонозаводский райсуд Харькова Марченко доставили под конвоем. Поддержать Марченко в суд пришли с полсотни его однопартийцев.

Судебное заседание проводится в Харькове, чтобы избежать предвзятости и влияния чиновников на рассмотрение дела. По этим же соображениям в проведении обысков, которые прошли 21-го декабря в Запорожской области, всего их было 56, привлекли харьковских правоохранителей. Изъяты печати различных предприятий, деньги и документы, связанные с проведением фиктивных тендеров.

Избрание меры пресечения заместителю председателя Запорожского облсовета Владиславу Марченко и его брату продолжается. Адвокаты требуют отвод судьи Виктора Ежова. Опасаются, что его решение может быть не объективным.

В начале 2017 судья Ежов стал фигурантом уголовного производства по факту "содействие деятельности террористической организации". Подозрение судьи не принято, но дело не закрыто до сих пор. Его подробности не разглашаются.

Адвокаты Марченко считают, что в такой ситуации прокуратура может оказать давление на судью Виктора Ежова.

Сейчас в суде продолжается перерыв. Участники заседания ждут назначения другого судьи, который рассмотрит ходатайство об отводе Ежова.

Напомним, Марченко, его брата и директора одного из коммунальных предприятий Мелитополя подозревают в проведении фиктивных тендеров. По данным предварительного расследования прокуратуры Харьковской области, бюджетам Запорожье и Мелитополю нанесенный ущерб в размере 87 млн грн.

 

Источник: УНН
Теги: суд, мера пресечения
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