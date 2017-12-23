Пожар в лондонском зоопарке: погиб трубкозуб

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Во время пожара в лондонском зоопарке погиб трубкозуб по имени Миша, еще четыре сурикаты считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает ВВС , передает УНН.

Отметим, что пожар в лондонском зоопарке вспыхнула утром субботы, 23 декабря.

Огонь начался в секции Animal Adventure, поэтому перекинулся на соседнюю лавочку сувениров и кафе. 70 пожарным удалось локализовать огонь, работники эвакуировали животных.

Как сообщают в зоопарке погиб трубкозуб, еще четыре сурикаты считаются пропавшими.

Также известно, что одного человека доставили в больницу, а еще восемь получили незначительные ранения. Причины чрезвычайной ситуации устанавливаются.

Справка: Трубкозуб — млекопитающее среднего размера, внешне напоминает свинью с удлиненной мордой, ослиными ушами и сильным мускулистым хвостом, похожим на хвост кенгуру. Местное название — аардварк (aardvark), что в переводе с африкаанс означает “земляная свинья”.