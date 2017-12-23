Новости: Происшествия
Суббота, 23 декабря 2017, 16:30 • Ярема Чуйко
Во Львовской области на железнодорожном переезде погиб местный житель
ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 декабря. УНН. Во Львовской области, на железнодорожном переезде, поезд смертельно травмировал местного жителя. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.
Инцидент произошел, в г.. Каменка-Бугская, на железнодорожном переезде.
"Во время движения поезда междугородного сообщения Стоянов-Львов, был смертельно травмирован местный житель, 1982 года рождения", - отметили в ЛОГА.
Сейчас проводятся следственные действия с целью установления обстоятельств происшествия.
Как сообщал УНН, поезд сбил женщину в Кропивницкому.
Источник: УНН
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