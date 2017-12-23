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Во Львовской области на железнодорожном переезде погиб местный житель

Во Львовской области на железнодорожном переезде погиб местный житель

ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 декабря. УНН. Во Львовской области, на железнодорожном переезде, поезд смертельно травмировал местного жителя. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.

Инцидент произошел, в г.. Каменка-Бугская, на железнодорожном переезде.

"Во время движения поезда междугородного сообщения Стоянов-Львов, был смертельно травмирован местный житель, 1982 года рождения", - отметили в ЛОГА.

Сейчас проводятся следственные действия с целью установления обстоятельств происшествия.

Как сообщал УНН, поезд сбил женщину в Кропивницкому.

Источник: УНН
Теги: Львовская область, поезд, железная дорога
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