Снегопад в Греции вызвал коллапс на дорогах

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Греции пошел первый снег, на дорогах образовались многокилометровые пробки, сотни машин на несколько часов оказались заблокированы снежными заносами. Об этом сообщает телеканал ERT, передает УНН.

Снег пошел вечером 22 декабря, когда тысячи греков отправились на рождественские каникулы.

На автомагистрале Афины-Ламия образовался затор на 15 км. Машины простояли около восьми часов.

Отмечено, что движение транспорта возобновилось только ближе к полуночи. Кроме того, правоохранители запретили проезд грузовиков на некоторых трассах. В Аттике движение было прекращено в горах Парнита и Пентели, на автодороге Афины, Фивы от города Виллия.

Как сообщал УНН, водителей в Киеве попросили убрать машины с обочины для вывоза снега.