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Новые вспышки АЧС зафиксированы в Киевской области

Новые вспышки АЧС зафиксированы в Киевской области

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В селе Подгорцы Обуховского района Киевской области ветеринары обнаружили вспышку африканской чумы. Об этом УНН сообщили в ГУ Госпродпотребвслужбы Киевской области.

"Вспышки АЧС зафиксирована в селе Подгорцы. Вирус АЧС подтвердили результаты исследования санитарной диагностики и экспертизы", - рассказали в управлении.

Напомним, за два последних года в Украине уничтожено около 80 000 голов свиней из-за вспышки АЧС. По словам нардепа С.Тригубенко, минимизировать потери фермеров и государства можно, восстановив практику страхования хозяйств от АЧС.

Ранее сообщал УНН, что масштабная вспышка АЧС спровоцировал резкое подорожание мяса.

Источник: УНН
Теги: АЧС
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