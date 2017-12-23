В Ровенской области под поездом погибла женщина, сын - в больнице

РОВНО-КИЕВ. 23 декабря. УНН. В селе Оженин Острожского района вчера вечером поезд сбил женщину и сына. 53-летняя женщина перебегали с тремя детьми пути, сообщает отдел коммуникации управления НП в Ровенской области, передает УНН.

Старший и младший сыновья успели пересечь пути, а вот мать задержалась. Это заметил 17-летний сын, который бросился ей помочь. Впрочем женщина таки попала под поезд, и от полученных травм погибла на месте происшествия.

17-летнего юношу госпитализировали в хирургическое отделение Острожской центральной районной больницы. Медики у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму живота и разрыв селезенки.

По факту нарушения правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее гибель человека полицейские начали досудебное расследование по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса.

Как сообщал УНН, во Львовской области на железнодорожном переезде погиб местный житель.