МИД Польши призвало РФ немедленно вернуть своих представителей в состав СЦКК

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Польши призвал Российскую Федерацию немедленно вернуть своих представителей в состав Совместный центр контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Об этом говорится в заявлении МИД Польши, передает УНН.

"Министерство иностранных дел Польши с озабоченностью отмечает обострение вооруженного конфликта в Украине, что подтверждается оценками Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Количество нарушений перемирия на Донбассе достигло уровня, не фиксировался с января 2017 года", - говорится в сообщении.

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В МИД Польши считают, что усиление напряжения вызвано отзывом Россией своих представителей СЦКК.

"Польша, которая имеет второй крупнейший контингент среди стран ЕС в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, считает этот шаг является еще одной попыткой ухудшения безопасности наблюдателей, еще больше может ограничить их возможности выполнять задачи на местах. Мы выражаем надежду, что российская сторона примет решение вернуться к СЦКК немедленно", - отметили в МИД Польши.

Напомним, Россия может выдвинуть условия возврата своих офицеров Общего центра контроля и координации в Донбассе.