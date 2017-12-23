Комиссия определилась с кандидатами на должность судьи КС по квоте Президента

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Конкурсная комиссия определилась с претендентами на должность судьи Конституционного Суда Украины по квоте президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.

Отмечается, что 23 декабря, комиссия решила рекомендовать на должность судьи Конституционного Суда Украины шесть человек. Фамилии кандидатов указаны по приоритетности.

В частности, первым указано Сергея Головатого. Далее следуют Василий Лемак, Анжелика Крусян, Павел Любченко, Сергей Чехович и Оксана Грищук.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду ускорить рассмотрение кандидатур в состав Конституционного суда.