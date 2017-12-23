Регистрация | Вход |
USD: 27,95   EUR: 33,13  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 23 декабря 2017 22:59
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В полиции назвали наиболее криминальный район Киева
В полиции назвали наиболее криминальный район Киева
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Комиссия определилась с кандидатами на должность судьи КС по квоте Президента

Комиссия определилась с кандидатами на должность судьи КС по квоте Президента

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Конкурсная комиссия определилась с претендентами на должность судьи Конституционного Суда Украины по квоте президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.

Отмечается, что 23 декабря, комиссия решила рекомендовать на должность судьи Конституционного Суда Украины шесть человек. Фамилии кандидатов указаны по приоритетности.

В частности, первым указано Сергея Головатого. Далее следуют Василий Лемак, Анжелика Крусян, Павел Любченко, Сергей Чехович и Оксана Грищук.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду ускорить рассмотрение кандидатур в состав Конституционного суда.

Источник: УНН
Теги: Конституционный суд, КСУ, Петр Порошенко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.