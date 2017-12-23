В течение суток оккупанты трижды провоцировали силы АТО - штаб

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Российско-террористические войска цинично нарушают новогодне-рождественское перемирие, которое начало действовать с начала суток, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"На протяжении сегодняшнего дня оккупанты уже трижды провоцировали силы АТО на огонь", - говорится в сообщении.

На луганском направлении противник с миномета калибра 82-мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим оборонных укреплениях вокруг Луганского, что на Светлодарск дуге. В этом же районе наших защитников обстреливал вражеский снайпер.

На донецком направлении захватчики нарушали перемирие с пулеметов вблизи Авдеевки, а из стрелкового оружия неподалеку Лебединского.

Напомним, боевики придерживались перемирия ориентировочно до 11:30, после российско-террористические войска осуществили обстрел в сторону позиций вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Луганское.