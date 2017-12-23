Киевляне предложили переименовать проспект Героев Сталинграда

КИЕВ. 23 декабря. УНН. На сайте Киевского городского совета появилась электронная петиция с предложением переименовать проспект Героев Сталинграда на проспект Героев ОУН-УПА, передает УНН со ссылкой на сайт электронных петиций КГС.

"Во время, когда российское оружие убивает украинских солдат, терроризирует мирное население Донбасса и уничтожает украинские города и села, недопустимо героизировать исторические победы русского оружия. Бойцы ОУН-УПА - боролись за независимое Украинское государство, и мы должны воспитывать молодое поколение на примере наших героев, а не враждебных. Так называемые "защитники Сталинграда" - не имеют никакого отношения к борьбе украинского народа за нашу независимость, и поэтому данная название должно быть изменена, поскольку не несет никакой исторической ценности для памяти украинского народа", - отметил автор петиции Иван Кондратюк.

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Петиция набрала 16 голосов из 10 тыс. необходимых. Сбор голосов продлится еще 89 дней.