Регистрация | Вход |
USD: 27,95   EUR: 33,13  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 23 декабря 2017 23:00
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В полиции назвали наиболее криминальный район Киева
В полиции назвали наиболее криминальный район Киева
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Киевляне предложили переименовать проспект Героев Сталинграда

Киевляне предложили переименовать проспект Героев Сталинграда

КИЕВ. 23 декабря. УНН. На сайте Киевского городского совета появилась электронная петиция с предложением переименовать проспект Героев Сталинграда на проспект Героев ОУН-УПА, передает УНН со ссылкой на сайт электронных петиций КГС.

"Во время, когда российское оружие убивает украинских солдат, терроризирует мирное население Донбасса и уничтожает украинские города и села, недопустимо героизировать исторические победы русского оружия. Бойцы ОУН-УПА - боролись за независимое Украинское государство, и мы должны воспитывать молодое поколение на примере наших героев, а не враждебных. Так называемые "защитники Сталинграда" - не имеют никакого отношения к борьбе украинского народа за нашу независимость, и поэтому данная название должно быть изменена, поскольку не несет никакой исторической ценности для памяти украинского народа", - отметил автор петиции Иван Кондратюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве переименовали еще десять улиц

Петиция набрала 16 голосов из 10 тыс. необходимых. Сбор голосов продлится еще 89 дней.

Источник: УНН
Теги: Киев, проспект, переименование
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.