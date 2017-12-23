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В РФ озвучили условие для возвращения в СЦКК

В РФ озвучили условие для возвращения в СЦКК

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Россия может вернуться в Совместный центр контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), если он станет дееспособным органом, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает УНН

"Думаю, что варианты возвращения российских офицеров в СЦКК вполне могут быть реализованы. Разумеется, при одном условии. Речь идет о превращении этого центра в реальной действующий инструмент контроля за ситуацией на Донбассе", — сказал Клинцевич.

По его словам, российские офицеры должны там не просто значиться, а определять работу этого центра наряду со всеми другими его участниками.

"В Европе понимают, что без России как одного из гарантов минского процесса мирное урегулирование внутриукраинского кризиса в принципе невозможно", — убеждён он.

Напомним, МИД Польши призвало РФ немедленно вернуть своих представителей в состав СЦКК.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, СЦКК
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