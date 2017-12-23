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В ОБСЕ обеспокоены условным приговором по делу об убийстве журналиста Веремия

В ОБСЕ обеспокоены условным приговором по делу об убийстве журналиста Веремия

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир выразил серьезную обеспокоенность условным приговором по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ОБСЕ, передает УНН.

"Более чем три года после убийства Вячеслава Веремия виновные в этом ужасной деле до сих пор не полностью привлечены к ответственности.

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Хотя я поздравляю осуждения одного из главных нападающих и организаторов нападения, я серьезно обеспокоен таким обвинением и приговором, который сузил пространство справедливости по отношению к семье журналиста", - говорится в заявлении Дезира.

Напомним, фигуранту дела об убийстве журналиста Еремея дали условный срок.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, журналист
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