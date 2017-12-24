Китайским кредитом ГПЗКУ давно должно было заинтересоваться НАБУ - политолог

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Ситуация с неуплатой Государственной продовольственно-зерновой корпорацией китайского кредита демонстрирует тот факт, что наша власть не имеет прозрачной программы взаимодействия с внешним инвестиционным миром. Такое мнение в комментарии УНН высказал политический аналитик Александр Кочетков, комментируя арест счетов ГПЗКУ, который инициировал китайский кредитор.

По словам Кочеткова, Китай - очень важный стратегический партнер для Украины, который имеет и современные технологии, и деньги для инвестиций, и интерес к нашей сельскохозяйственной отрасли. Однако, украинские чиновники не выполняют своих обязательств и обещаний перед партнерами, что "имеет очень неприятный сигнал для всего мира".

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"Данная ситуация (арест средств на счетах ГПЗКУ по инициативе китайской стороны, - ред.) показывает, что наша власть не имеет прозрачной стратегической программы взаимодействия с внешним инвестиционным миром. Почему с Европой мы решаем проблемы, предоставляем инвесторам права, с США - также, а с Китаем - такая непонятная, странная стратегия, точнее, ее отсутствие.

Наша власть больше обещает, чем делает. И я более чем уверен, что после приезда китайцев, им пообещали, но не сделали. А Китай очень прагматично подходит к таким вопросам.

Китай до сих пор ждет решительных и действенных шагов от Украины по возврату денег", - сказал он.

Эксперт отметил, что с его точки зрения, оба украинских премьер-министра, которые возглавляли правительство после 2014 года, в ситуации с китайским кредитом, "не понимают, что делают".

"В этой ситуации давно должны было вмешаться ГПУ и НАБУ, найти виновных и наказать", - резюмировал Кочетков.

Напомним, в 2012 году ГПЗКУ под госгарантии получила от Китая кредит в размере 1,5 млрд долл. Однако, пока украинская сторона не выполняет своих обязательств перед кредитором в том числе и по обслуживанию кредита.

Более того, в ГПЗКУ начались процессы отчуждения активов (в пользу обанкротившейся ГАК "Хлеб Украины"), что смутило китайских партнеров.

В частности, по данным СМИ, в КНР заподозрили попытку действующего менеджмента корпорации избежать уплаты средств по кредиту именно путем вывода из-под управления ГПЗКУ работающих активов.

По этому вопросу, правительственная делегация Китая в начале декабря посетила Украину и провела ряд встреч с высшим руководством нашего государства.

Однако, впоследствии стало известно об аресте средств на счетах ГПЗКУ, инициированных китайской стороной.