Заместителю председателя Запорожской ОГА суд назначил домашний арест

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Червонозаводский районный суд Харькова 23 декабря избрал меру пресечения заместителю председателя Запорожского облсовета Владиславу Марченко в виде домашнего ареста с ношением электронного устройства на срок до 21 февраля 2018 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Суд также отклонил ходатайство прокуратуры о содержании под стражей чиновника и ходатайство его защиты о взятии Владислава Марченко на поруки. Решение суда может быть обжаловано в течение 5 дней в Апелляционном суде Харьковской области.

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Напоминаем, сотрудники харьковской прокуратуры задержали заместителя председателя Запорожского областного совета Владислава Марченко. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что обыски в запорожских чиновников касались депутата облсовета и его брата, которые из-за влияния на должностных лиц организовывали фиктивные тендеры на благоустройство парка (2,7 млн грнивен) и школьные спортплощадки (84 млн грн) с заранее определенным победителем.