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Заместителю председателя Запорожской ОГА суд назначил домашний арест

Заместителю председателя Запорожской ОГА суд назначил домашний арест

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Червонозаводский районный суд Харькова 23 декабря избрал меру пресечения заместителю председателя Запорожского облсовета Владиславу Марченко в виде домашнего ареста с ношением электронного устройства на срок до 21 февраля 2018 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Суд также отклонил ходатайство прокуратуры о содержании под стражей чиновника и ходатайство его защиты о взятии Владислава Марченко на поруки. Решение суда может быть обжаловано в течение 5 дней в Апелляционном суде Харьковской области.

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Напоминаем, сотрудники харьковской прокуратуры задержали заместителя председателя Запорожского областного совета Владислава Марченко. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что обыски в запорожских чиновников касались депутата облсовета и его брата, которые из-за влияния на должностных лиц организовывали фиктивные тендеры на благоустройство парка (2,7 млн грнивен) и школьные спортплощадки (84 млн грн) с заранее определенным победителем.

Источник: УНН
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