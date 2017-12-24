Венесуэла объявила двух дипломатов персонами нон грата

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Посол Бразилии в Венесуэле и поверенный в делах Канады объявлены персонами нон грата решением Национального учредительного собрания Венесуэлы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на венесуэльское агентство AVN.

Глава высшего представительного органа Делси Родригес объявила, что канадский дипломат постоянно вмешивался во внутренние дела Венесуэлы, а бразильский посол пострадал за историю с импичментом бразильского президента Дилмы Русеф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мадуро объявил о победе правящей партии на муниципальных выборах

Агентство уточняет, что решение по-отношению к послу Бразилии будет действовать до восстановления конституционного порядка в этой стране, который, по мнению Каракаса, был нарушен снятием с поста главы государства представительницы левых сил в 2016 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Против резолюции ООН по Крыму проголосовали 26 стран - перечень

Бразилия уже отреагировала на дипломатический демарш Венесуэлы. "В случае подтверждения это решение еще раз демонстрирует авторитарный характер администрации Николаса Мадуро и отсутствие у него готовности к любому диалогу. Бразилия применит соответствующие меры ", - говорится в заявлении МИД страны.

Напоминаем, подавляющее большинство нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Венесуэлы прекратили работу. Соответствующее заявление обнародовал председатель профсоюза работников нефтяной промышленности Иван Фрейтес.