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СМИ: в Онтарио застрелен человек, который устроил скандал в полицейском участке

СМИ: в Онтарио застрелен человек, который устроил скандал в полицейском участке

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Полицейский канадского города Моррисбург застрелил мужчину, который устроил скандал в одном из полицейских участков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CBC.

По его информации, неизвестный мужчина зашел в отделение и “вступил в конфронтацию с офицерами полиции”. Один из правоохранителей открыл по нему стрельбу, в результате чего этот человек умер на месте. Отмечается, что полицейский, застреливший нарушителя порядка, также получил травмы.

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Других подробностей инцидента не сообщается. Это дело поручено спецотделу полиции Онтарио, который расследует дела, связанные с подобным использованием оружия правоохранителями.

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Напоминаем, в результате перестрелки в городе Абботсфорд, который расположен на юго-западе Канады, погиб полицейский.

Источник: УНН
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