Во Львове выделили земельный участок для обустройства инновационного IT-парка

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Депутаты Львовского городского совета поддержали решение об утверждении ООО “Девелопленд Групп” проекта землеустройства и аренды земельного участка для создания Innovation District IT Park. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

Земельный участок на ул. И. Чмолы, 1 имеет площадь 4,5 га. Решением городского совета она будет отведена для пользования на 25 лет с возможностью выкупа. На ней планируют создать Innovation District IT Park — это инвестиционный проект, который обеспечит современными офисами ИТ-компании, и создаст для них комфортные условия для развития.

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В общем парк будет предлагать более 10 тысяч рабочих мест для специалистов.

Напоминаем, Львовский городской совет и Европейский банк реконструкции и развития подписали соглашение о намерениях по подготовке кредитного финансирования по проекту модернизации инфраструктуры твердых бытовых отходов в городе Львове.