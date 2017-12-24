Экс-глава Каталонии призвал Мадрид позволить ему вернуться в Каталонию

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Отстраненный от власти лидер Каталонии Карлес Пучдемон призвал правительство в Мадриде позволить ему вернуться на родину, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“Я хотел бы как можно скорее вернуться в Каталонию. Это стало бы хорошей новостью для Испании”, - заявил Пучдемон в интервью Reuters в субботу, 23 декабря.

Следует отметить, что экс-глава Каталонии заявил о готовности выслушать любое предложение Мадрида, даже если в ней не будет идти речи о независимости от Испании.

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Политик выразил желание добраться до Каталонии еще до первого заседания избранного недавно регионального парламента, которое состоится 23 января. “Я президент регионального правительства и останусь им, если испанское государство уважает результаты голосования”, — отметил Пучдемон.

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Напомним, несколько дней назад в Каталонии прошли внеочередные выборы регионального парламента. Сторонники центристской либеральной партии “Граждане”, которая выступает за евроинтеграцию и единство с Испанией, отмечали получение первого места на выборах в каталонский парламент, хотя абсолютное большинство по итогам голосования — у их оппонентов, трех партий, выступающих за независимость Каталонии. По итогам подсчетов 99,9 процента бюллетеней победу одержали три партии, выступающие за независимость региона и которые суммарно получили 71 из 135 депутатских кресел в новом парламенте.