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СБУ проверит сообщение о работе Adidas и Puma в Крыму

СБУ проверит сообщение о работе Adidas и Puma в Крыму

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Служба безопасности Украины проверит информацию Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины относительно возможной работы немецких компании DHL Express, Adidas и Puma на территории аннексированного Крыма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.

В прокуратуру АР Крым поступило письмо от министерства, где указывается на “деятельность немецких компаний в Крыму”. В свою очередь прокуратура направила информацию СБУ для проверки.

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В ведомстве изданию также добавили, что на данный момент никаких уголовных производств против немецких компаний не открывали.

6 декабря Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило о незаконной деятельности немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в Крыму. Также ведомство добавило адреса торговых точек.

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Напоминаем, с 1 января 2018 жителей аннексированного Крыма, которые не поменяли на своих автомобилях украинские номера на российские, будут штрафовать.

Источник: УНН
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